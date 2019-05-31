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11:39 14 Декабря 2021 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

Суд отменил скандальное решение по «ПриватБанку» в пользу Коломойского

Шестой апелляционный административный суд отменил решение первой инстанции от 18 апреля 2019 года по делу «ПриватБанка», которым в свою очередь отменялось определение связанных с банком лиц.

Суд отменил скандальное решение в пользу Коломойского

Об этом сообщили в Национальном банке. Кроме того, суд закрыл производство.

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В решении речь идет об отмене решения суда, удовлетворившего иск компании Triantal Investments Ltd., подконтрольной бывшему акционеру «Приватбанка» Игорю Коломойскому.

До национализации эта компания являлась владельцем 16,7362% акций Привата.

В Нацбанке уточнили, что решение ОАСК отменено в связи с позицией Большой палаты Верховного суда о том, что решение НБУ об определении связанных лиц не может быть обжаловано в суде никакой юрисдикции.

Отметим, признание Triantal Investments Ltd. связанным лицом было одним из основных в процессе национализации банка. В ходе этого процесса была проведена процедура «bail-in», которая заключается в обмене средств, связанных с банком лиц, на акции банка с последующей продажей Минфину.

Как сообщали Власти, ПриватБанк впервые предлагает права требования по кредитному портфелю профессиональным компаниям на голландском аукционе.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: суд, Приватбанк, Игорь Коломойский
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