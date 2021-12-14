НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
12:08 14 Декабря 2021 Просмотров 33   КомментариевКомментарии

Смял как банку: на Ивано-Франковщине поезд протаранил легковой автомобиль с людьми

Недалеко от Ивано-Франковска 13 декабря в 23.30 пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль, два человека погибли.

Трагедия прозошла около полуночи 13 декабря

Об этом сообщила в Facebook полиция Ивано-Франковской области.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По информации правоохранителей, между селами Угринов и Клузов на железнодорожном переезде поезд сообщением «Киев – Ивано-Франковск» столкнулся с автомобилем марки «ВАЗ 2109″.

29-летний водитель ВАЗ, житель Ивано-Франковска, двигался в направлении села Угринов и на регулируемом железнодорожном переезде выехал на запрещенный сигнал светофора.

Это и стало причиной столкновения с пассажирским поездом.

Составом управлял трезвый 40-летний машинист

Составом управлял трезвый 40-летний машинист

Полицейские уточнили, что составом управлял трезвый 40-летний машинист со Львовщины.

На место происшествия прибыли и спасатели, которые с помощью комбинированного гидроинструмента извлекли из автомобиля тела двух человек.

Водитель и пассажир погибли на месте

Водитель и пассажир погибли на месте

Водитель автомобиля ВАЗ и его 36-летняя пассажирка, жительница Угринева, погибли на месте происшествия.

Следователи начали уголовное производство по ч.3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта). Продолжается досудебное расследование.

Как сообщали Власти, в России в Кировской области сошел с рельсов товарный поезд на участке Киров – Котласский – Чухломинский.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: дтп, поезд
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
14.12.2021 10:41
В Турции перевернулся автобус с пассажирами: 2 погибших, 24 раненых
ТОР
14.12.2021 08:44
В Запорожье ВАЗ на скорости влетел в опору моста: водителя вырезали специнструментом
ТОР
14.12.2021 07:21
Несся 120 км/ч: полиция раскрыла подробности масштабного ДТП в Луцке
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Буковель или Корвалол: соцсети отреагировали мемами на лекарства за «тысячу Зеленского»

11:27 Украина

СМИ: В Кремле задумались о последствиях войны с Украиной

09:58 Украина

Несся 120 км/ч: полиция раскрыла подробности масштабного ДТП в Луцке

07:21 Украина

“Загадочная женщина” в гробнице фараона в Египте поставила археологов в тупик

00:38 Мир

В США пенсионерка третий раз за три года сорвала джекпот

22:15 Мир

В двух областях Украины ситуация с COVID-19 ухудшается

13:38 Украина

Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры 15 декабря

11:20 Мир

Путин пожаловался на распад СССР и рассказал, как работал таксистом

10:17 Мир

В женском монастыре под Москвой прогремел взрыв: ранены несколько детей

09:13 Мир

Спасатели ползли по мертвым, чтобы помочь живым: небывалый торнадо в США сравнял с землей завод с людьми

08:50 Мир

В центре Киева часть улицы провалилась под землю: движение транспорта изменили

18:01 Украина

Новости | NetGameSlots.com