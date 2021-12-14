Смял как банку: на Ивано-Франковщине поезд протаранил легковой автомобиль с людьми

Недалеко от Ивано-Франковска 13 декабря в 23.30 пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль, два человека погибли.

Трагедия прозошла около полуночи 13 декабря



Об этом сообщила в Facebook полиция Ивано-Франковской области.

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По информации правоохранителей, между селами Угринов и Клузов на железнодорожном переезде поезд сообщением «Киев – Ивано-Франковск» столкнулся с автомобилем марки «ВАЗ 2109″.

29-летний водитель ВАЗ, житель Ивано-Франковска, двигался в направлении села Угринов и на регулируемом железнодорожном переезде выехал на запрещенный сигнал светофора.

Это и стало причиной столкновения с пассажирским поездом.

Полицейские уточнили, что составом управлял трезвый 40-летний машинист со Львовщины.

На место происшествия прибыли и спасатели, которые с помощью комбинированного гидроинструмента извлекли из автомобиля тела двух человек.

Водитель автомобиля ВАЗ и его 36-летняя пассажирка, жительница Угринева, погибли на месте происшествия.

Следователи начали уголовное производство по ч.3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта). Продолжается досудебное расследование.

Как сообщали Власти, в России в Кировской области сошел с рельсов товарный поезд на участке Киров – Котласский – Чухломинский.

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Тэги: дтп, поезд