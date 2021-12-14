Эдуард Ставицкий вошел в топ-100 самых влиятельных людей Украины

Бывший глава Минуглеэнерго в правительстве Николая Азарова Эдуард Ставицкий попал в рейтинг Vesti.ua Топ-100 самых влиятельных людей и явлений в Украине в 2021 году.

Бывший глава Минуглеэнерго в правительстве Николая Азарова Эдуард Ставицкий попал в рейтинг Vesti.ua Топ-100 самых влиятельных людей и явлений в Украине в 2021 году. Эксперты и редколлегия издания поставили его на 88 место рейтинга. Он, по мнению издания, остается влиятельной фигурой в энергетическом секторе промышленности.

После событий февраля 2014-го Ставицкий выехал из Украины. Сейчас он живет в Израиле, что, впрочем, не мешает ему оставаться влиятельным человеком в разрезе внутриукраинских политических процессов. Ставицкий остается в хороших отношениях с патриархом Иерусалима Феофилом III, получил узнаваемость и в истеблишменте Израиля.

Также, по данным наших источников, Ставицкий остается влиятельной фигурой в энергетическом секторе промышленности — транснациональные корпорации, что работают в нефтегазовой сфере, привлекают Ставицкого в качестве консультанта. А в этом году бизнес-структуры, близкие к нему, начали возвращать под свой контроль бизнес в сфере розничной торговли нефтепродуктами в судебном порядке.