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Главная » Украина » Экономика
12:15 14 Декабря 2021 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Эдуард Ставицкий вошел в топ-100 самых влиятельных людей Украины

Бывший глава Минуглеэнерго в правительстве Николая Азарова Эдуард Ставицкий попал в рейтинг Vesti.ua Топ-100 самых влиятельных людей и явлений в Украине в 2021 году.

Бывший глава Минуглеэнерго в правительстве Николая Азарова Эдуард Ставицкий попал в рейтинг Vesti.ua Топ-100 самых влиятельных людей и явлений в Украине в 2021 году. Эксперты и редколлегия издания поставили его на 88 место рейтинга. Он, по мнению издания, остается влиятельной фигурой в энергетическом секторе промышленности.

После событий февраля 2014-го Ставицкий выехал из Украины. Сейчас он живет в Израиле, что, впрочем, не мешает ему оставаться влиятельным человеком в разрезе внутриукраинских политических процессов. Ставицкий остается в хороших отношениях с патриархом Иерусалима Феофилом III, получил узнаваемость и в истеблишменте Израиля.

Ставицкий

Также, по данным наших источников, Ставицкий остается влиятельной фигурой в энергетическом секторе промышленности — транснациональные корпорации, что работают в нефтегазовой сфере, привлекают Ставицкого в качестве консультанта. А в этом году бизнес-структуры, близкие к нему, начали возвращать под свой контроль бизнес в сфере розничной торговли нефтепродуктами в судебном порядке.

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