В некоторых столицах побеждает страх: Зеленский – о вето Германии на оружие для Украины

Германия помешала Украине получить вооружение по линии НАТО для защиты от российской агрессии из-за страха перед Кремлем.

Зеленский уперкнул Германию



Такое предположение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica.

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Он напомнил, что Россия начала войну против Украины в 2014 году, и с тех пор наша страна готова к любым сценариям, поэтому не видит сюрпризов на восточных границах.

“Этого, к сожалению, нельзя сказать обо всех европейских странах. Например, Германия недавно помешала нам в поставках по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем, являющихся исключительно оборонительными инструментами. Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что есть”, – сказал Зеленский.

Он также добавил, что любое демократическое государство, защищаемое от агрессии, должно иметь право на приобретение оборонных инструментов.

“Но в некоторых столицах по-прежнему побеждает страх”, – констатировал президент Украины.

Как сообщали Власти, Ангела Меркель, будучи еще канцлером Германии, лично блокировала поставки оружия через структуры НАТО, которое Украина купила и оплатила

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Тэги: Германия, Владимир Зеленский, Россия - страна агрессор