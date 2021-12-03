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13:53 14 Декабря 2021 Просмотров 31   КомментариевКомментарии

На Донбассе войска РФ активно готовятся к войне: уже приводили в высшую боевую готовность

Командование ВС РФ усиливает меры по повышению готовности к выполнению задач оперативной группировки оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Оккупационные войска на Донбассе готовятся к активным боевым действиям

Об этом сообщили в Facebook Главного управления разведки Минобороны Украины.

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По информации разведчиков, с 6 по 10 декабря оккупанты отрабатывали приведению в высшие степени боевой готовности отдельных мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений.

При этом их выводили в определенные районы сосредоточения и разворачивали пункты управления.

“Кроме того, с 13 декабря в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов оккупационных войск возобновлена ​​интенсивность мер боевой подготовки, в частности, проведение собраний с командирами подразделений, экипажами боевых машин, снайперами и гранатометчиками”, – сказано в сообщении.

Как сообщали Власти, Россия отказалась усилить режим прекращения огня на Донбассе и установить перемирие с 00.01 10 декабря, как предложила Украина на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

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Тэги: Донбасс, война на Донбассе, ГУР
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