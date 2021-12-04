Россия заявила о недопустимости вступления Украины в НАТО

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что вступление Украины в НАТО является недопустимым.

Андрей Келин пообещал ответ Москвы на вступление Украины в НАТО



Об сообщило «РИА Новости«. По словам дипломата, Москва ответит на такой шаг.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Также Келин пожаловался, что эту позицию России якобы принципиально не слышат в НАТО.

«Вступление Украины в НАТО недопустимо, Москва ответит на этот шаг», – заявил посол.

Кроме того он не исключил, что в Украине могут разместить военне базы отдельных стран НАТО, но, по словам Келина, в Альянсе есть те, кто понимает неприемлемость таких шагов.

Как сообщали Власти, Российская Федерация потребовала от НАТО официально отозвать обещание 13-летней давности о вступлении Украины.

Не России принимать решение о вступлении Украины в НАТО. Так США ответили на требование Владимира Путина предоставить России письменные гарантии о том, что НАТО не будет «расширяться на восток».

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Украина, Россия, НАТО