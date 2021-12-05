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15:00 14 Декабря 2021 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

В Южном Судане от загадочной болезни умерло 89 человек: в страну экстренно вылетела группа ВОЗ

Целевая группа быстрого реагирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) была направлена в Южный Судан для расследования неизвестной болезни, унесшей жизни 89 человек.

Подозрения на холеру не подтвердились

Об этом сообщило BBC. Министерство здравоохранения страны сообщило, что неизвестная болезнь убила десятки людей в северном городе Фангак в штате Джонглей.

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ВОЗ направила группу ученых быстрого реагирования в район, который является одним из наиболее пострадавших от недавнего сильного наводнения, для сбора образцов у больных людей.

«Мы решили отправить группу быстрого реагирования, чтобы провести оценку рисков и расследование; именно тогда они смогут собрать образцы у больных людей, но предварительно мы получили цифру, что зафиксировано 89 смертей”, – сказала представитель ВОЗ Шейла Байя.

Местные чиновники здравоохранения в Фангаке заявили, что первоначальные образцы, взятые у больных, дали отрицательные результаты на холеру.

Вспышку неизвестной болезни зафиксировали в городе Фангак в штате Джонглей.

Вспышку неизвестной болезни зафиксировали в городе Фангак в штате Джонглей.

Как сообщали Власти, в Индии около 70 человек умерли от неизвестной лихорадки. Пациентов с лихорадкой принимают COVID-больницы.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Африка, воз, Северный Судан
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