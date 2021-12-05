В Южном Судане от загадочной болезни умерло 89 человек: в страну экстренно вылетела группа ВОЗ
Целевая группа быстрого реагирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) была направлена в Южный Судан для расследования неизвестной болезни, унесшей жизни 89 человек.
Об этом сообщило BBC. Министерство здравоохранения страны сообщило, что неизвестная болезнь убила десятки людей в северном городе Фангак в штате Джонглей.
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ВОЗ направила группу ученых быстрого реагирования в район, который является одним из наиболее пострадавших от недавнего сильного наводнения, для сбора образцов у больных людей.
«Мы решили отправить группу быстрого реагирования, чтобы провести оценку рисков и расследование; именно тогда они смогут собрать образцы у больных людей, но предварительно мы получили цифру, что зафиксировано 89 смертей”, – сказала представитель ВОЗ Шейла Байя.
Местные чиновники здравоохранения в Фангаке заявили, что первоначальные образцы, взятые у больных, дали отрицательные результаты на холеру.
Как сообщали Власти, в Индии около 70 человек умерли от неизвестной лихорадки. Пациентов с лихорадкой принимают COVID-больницы.