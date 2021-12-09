Мир накрыло цунами COVID-19, – ВОЗ

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керхове в интервью испанской газете El País сравнила нынешнюю пандемию с цунами.

Мария ван Керхове.



Об этом сообщает HuffPost.

«Пришло время действовать», – заявила Мария ван Керхове.

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По ее мнению, в некоторых странах считают, что могут защитить свое население, в то время как вирус продолжает распространяться в других местах.

«Это ложное чувство безопасности. Это глобальная проблема, и нам нужно глобальное решение, стратегическое использование имеющихся вакцин», – говорит эксперт.

Но, по ее словам, одной лишь вакцинации для решения проблемы недостаточно.

«Вакцины предотвращают госпитализацию и смерть, но они не предотвращают заражение», – говорит эксперт.

Она призвала всех людей «быть предельно осторожными» – носить маски, ограничить контакты с другими людьми.

Как писали Власти, по данным ВОЗ, новый штамм коронавируса «Омикрон» более заразный и не поддается воздействию вакцины, но вызывает менее серьезные симптомы заболевания, чем «Дельта».

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: цунами, Всемирная организация здравоохранения, пандемия COVID-19