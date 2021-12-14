В Великобритании нашли останки первого распятого в Европе человека

На месте римского поселения в Фенстантоне, графство Кембриджшир, был обнаружен скелет мужчины, который поначалу не показался каким-то особенным…

Гвоздь в пяточной кости, по мнению экспертов, является лучшим вещественным доказательством распятия на кресте.



Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на статью в журнале British Archeology.

Но как только останки перенесли в лабораторию в Бедфорде, было сделано ужасное открытие – в пяточной кости торчал гвоздь.

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Дэвид Ингхэм из компании Albion Archeology, которая проводила раскопки, сказал, что археологи подобное находят впервые.

«Мы достаточно много знаем о распятии из исторических источников – как это практиковалось и где это практиковалось. Но это первое реальное свидетельство того, как это делалось», – отметил он.

Кости человека из Фенстантона были датированы с помощью радиоуглеродного метода – он жил между 130 и 360 гг. н. э. Есть предположение, что он был рабом – его голени были истончены, как если бы он длительное время носил на ногах кандалы.

Находка является единственным вещественным доказательством распятия на кресте в Европе и четвертым в мире, отмечает издание.

Раскопки проводились в 2017 году, результаты собирались обнародовать в 2020 году, но отложено из-за пандемии.

Ранее Власти писали, что археологи обнаружили в Мексике алтарь ацтеков с человеческим прахом.

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Тэги: Великобритания, скелет, распятие на кресте