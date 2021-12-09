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Главная » Мир » Общество
19:19 14 Декабря 2021 Просмотров 38   КомментариевКомментарии

«Омикрон» стал доминирующим штаммом в Лондоне

Согласно последним данным, новый штамм коронавируса в настоящее время является причиной более чем половины случаев заражения в столице Великобритании.

Новый штамм коронавируса - причина более чем половины случаев заражения в столице Великобритании.

Об этом сообщает Evening Standart со ссылкой на заявление руководителя общественного здравоохранения Лондона Кевина Фентона.

«Наш последний мониторинг данных показывает, что более 50 процентов случаев заражения теперь относятся к штамму «Омикрон», который заменяет «Дельту» в качестве доминирующего», – сказал он.

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Ранее в понедельник, 13 декабря, министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что «Омикрон» распространяется с «феноменальной скоростью».

Число пациентов с COVID-19 в больницах Лондона увеличилось до 1360, что является самым высоким показателем с начала марта. Считается, что большинство заболевших не были полностью вакцинированы.

На фоне беспрецедентно быстрого распространения вируса люди часами выстраивали в очереди, чтобы сделать прививки в центрах вакцинации в Лондоне.

О новом штамме COVID-19 в конце ноября сообщили ученые из Южной Африки. Случаи заражения «Омикроном» выявлены уже более чем в 60 странах.

Ранее Власти писали, что в Великобритании зафиксировали первую смерть от «Омикрона».

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Великобритания, пандемия COVID-19, штамм омикрон
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