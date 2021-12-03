Под Киевом мужчина обстрелял людей и забаррикадировался: квартиру взяли штурмом. Видео

Под Киевом мужчина открыл стрельбу по людям, после чего закрылся в одной из квартир многоэтажки, ее пришлось брать штурмом.

Инцидент произошел в относительно тихом и спокойном Вишневом



Об этом в Facebook сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов. Спецоперацию провели в Вишневом.

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“Только что состоялась спецоперация по задержанию вооруженного злоумышленника в Вишневом. Сегодня в 12:00 неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в направлении людей, после чего заперся в одной из квартир многоэтажки”, — написал Небытов.

По его словам, была срочно введена спецоперация и проведен штурм квартиры.

“Злоумышленник задержан”, — резюмировал Небытов и пообещал позднее сообщить подробности.

Как сообщали Власти, в Киеве между двумя мужчинами произошел конфликт из-за некачественного выполнения ремонтных работ, который закончился стрельбой.

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