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06:46 15 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Мальта первой в Европе легализовала каннабис для личных нужд

Мальта стала первой страной Европейского союза, которая легализовала выращивание и личное употребление каннабиса.

С собой можно носить до 7 граммов марихуаны и выращивать не более 4 растений

Об этом сообщила BBC. Взрослым будет разрешено носить с собой до семи граммов каннабиса и выращивать дома не более четырех растений.

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Но курение в общественных местах или на глазах у детей будет незаконным.

Подобные планы есть и у некоторых других стран, таких как Германия, Люксембург и Швейцария. В то же время Нидерланды допускают употребление каннабиса при определенных обстоятельствах.

Парламент Мальты проголосовал за реформу во вторник, 14 декабря. Закон получил 36 голосов “за” и 27 “против”.

Министр по вопросам равноправия Оуэн Бонничи сказал, что «исторический» шаг остановит мелких потребителей каннабиса от столкновения с системой уголовного правосудия и «обуздает незаконный оборот наркотиков».

Как сообщали Власти, Верховная рада провалила легализацию медицинского каннабиса. Законопроект о регулировании обращения конопли в медицинских целях отправили на доработку его авторам.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: марихуана, Мальта, каннабис
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