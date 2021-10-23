Мальта первой в Европе легализовала каннабис для личных нужд
Мальта стала первой страной Европейского союза, которая легализовала выращивание и личное употребление каннабиса.
Об этом сообщила BBC. Взрослым будет разрешено носить с собой до семи граммов каннабиса и выращивать дома не более четырех растений.
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Но курение в общественных местах или на глазах у детей будет незаконным.
Подобные планы есть и у некоторых других стран, таких как Германия, Люксембург и Швейцария. В то же время Нидерланды допускают употребление каннабиса при определенных обстоятельствах.
Парламент Мальты проголосовал за реформу во вторник, 14 декабря. Закон получил 36 голосов “за” и 27 “против”.
Министр по вопросам равноправия Оуэн Бонничи сказал, что «исторический» шаг остановит мелких потребителей каннабиса от столкновения с системой уголовного правосудия и «обуздает незаконный оборот наркотиков».
Как сообщали Власти, Верховная рада провалила легализацию медицинского каннабиса. Законопроект о регулировании обращения конопли в медицинских целях отправили на доработку его авторам.