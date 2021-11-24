В Северной Корее на 102-м году жизни умер брат основателя КНДР Ким Ир Сена

В Северной Корее в возрасте 101 года умер брат основателя КНДР Ким Ир Сена Ким Ен Чжу.

Ким Ен Чжу умер в возрасте 101 год



Об этом сообщило Yonhap. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил траурный венок, чтобы выразить соболезнования.

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Ким Ен Чжу родился в 1920 году и был активистом за независимость КНДР. После прихода к власти своего брата он занимал несколько руководящих постов.

До 1973 года он возглавлял Организационный отдел Трудовой партии Кореи.

Также Ким Ён Чжу был бывшим почетным заместителем председателя постоянного комитета Верховного народного собрания.

Его брат Ким Ир Сен являлся основателем КНДР и руководил страной с 1948 до 1994 года.

Точная дата и время смерти, а также ее причина не сообщается.

Как сообщали Власти, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын потерял в весе 20 кг. Ранее он весил около 140 кг, а теперь, похоже, у него нет проблем со здоровьем.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: КНДР, Севреная Корея