НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
07:41 15 Декабря 2021 Просмотров 254   КомментариевКомментарии

В Северной Корее на 102-м году жизни умер брат основателя КНДР Ким Ир Сена

В Северной Корее в возрасте 101 года умер брат основателя КНДР Ким Ир Сена Ким Ен Чжу.

Ким Ен Чжу умер в возрасте 101 год

Об этом сообщило Yonhap. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил траурный венок, чтобы выразить соболезнования.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Ким Ен Чжу родился в 1920 году и был активистом за независимость КНДР. После прихода к власти своего брата он занимал несколько руководящих постов.

До 1973 года он возглавлял Организационный отдел Трудовой партии Кореи.

Также Ким Ён Чжу был бывшим почетным заместителем председателя постоянного комитета Верховного народного собрания.

Его брат Ким Ир Сен являлся основателем КНДР и руководил страной с 1948 до 1994 года.

Точная дата и время смерти, а также ее причина не сообщается.

Как сообщали Власти, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын потерял в весе 20 кг. Ранее он весил около 140 кг, а теперь, похоже, у него нет проблем со здоровьем.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: КНДР, Севреная Корея
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
24.11.2021 22:31
Жителя Северной Кореи приговорили к расстрелу за контрабанду сериала «Игра в кальмара»
ТОР
13.11.2021 12:21
Кандидат в президенты Южной Кореи выступил против окончания войны с КНДР
ТОР
11.11.2021 08:39
Хакеры Ким Чен Ына атаковали компанию по производству вакцины от COVID-19
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Великобритании нашли останки первого распятого в Европе человека

00:14 Мир

И.о. главы ГФС Михаил Титарчук заблокировал работу предприятий, чтобы собрать «дань» для власти – СМИ

17:43 Украина

Буковель или Корвалол: соцсети отреагировали мемами на лекарства за «тысячу Зеленского»

11:27 Украина

СМИ: В Кремле задумались о последствиях войны с Украиной

09:58 Украина

Несся 120 км/ч: полиция раскрыла подробности масштабного ДТП в Луцке

07:21 Украина

“Загадочная женщина” в гробнице фараона в Египте поставила археологов в тупик

00:38 Мир

В США пенсионерка третий раз за три года сорвала джекпот

22:15 Мир

В двух областях Украины ситуация с COVID-19 ухудшается

13:38 Украина

Путин пожаловался на распад СССР и рассказал, как работал таксистом

10:17 Мир

В женском монастыре под Москвой прогремел взрыв: ранены несколько детей

09:13 Мир

Спасатели ползли по мертвым, чтобы помочь живым: небывалый торнадо в США сравнял с землей завод с людьми

08:50 Мир

Новости | NetGameSlots.com