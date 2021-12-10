Платят за нужные голосования: Богдан рассказал о зарплатах в конвертах для «слуг народа»

Бывший глава Офиса президенту Андрей Богдан рассказал, что народные депутаты от «Слуги народа» получают тысячи долларов в конвертах за «правильные» голосования в Верховной Раде.

Богдан рассказал о теневых зарплатах "слуг"



О подпольных выплатах Богдан рассказал в интервью Дмитрию Гордону. По его словам, бюджет содержания нардепов очень большой, а наполняют его “черным кэшем” из определенных направлений бизнеса.

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Богдан подтвердил, что “слуги” получают деньги в конвертах ежемесячно.

“Я слышал, что платят… Я видел, как это работает. Условно, у депутата есть зарплата, скажем 20 тысяч, не гривен, неофициальная. Если ты не голосуешь, тебя штрафуют и твоя зарплата уменьшается”, – пояснил экс-глава ОП.

По его словам, сумма выплат нардепам зависит от того, проголосует ли он за «нужный» законопроект.

Богдан также заявил, что НАБУ не реагирует на такие нарушения, потому что в Украине до сих пор нет руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры. А вот после его назначения “начнутся облавы”.



Как сообщали Власти, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан назвал ложью некоторые заявления президента Владимира Зеленского во время его пресс-конференции 26 ноября.

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Тэги: Верховная Рада, слуга народа, Андрей Богдан