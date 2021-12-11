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10:55 15 Декабря 2021 Просмотров 140   КомментариевКомментарии

Есть там, где еще не обнаружен: ВОЗ заявила о невероятной скорости распространения “Омикрон”

77 стран уже сообщили о случаях заражения новым штаммом коронавируса. Но он, вероятно, есть в большинстве стран, даже если его там еще не обнаружили.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус.

Об этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус сказал на брифинге для СМИ, о чем сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

По словам Гебреисуса, «Омикрон» распространяется темпами, «которых мы не видели ни у одного из предыдущих штаммов».

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«Мы обеспокоены тем, что люди считают «Омикрон» мягким», – отметил глава ВОЗ.

По его словам, мы «недооцениваем этот вирус». Даже если «Омикрон» действительно вызывает менее тяжелые формы заболевания, огромное количество случаев заражения «может сокрушить неподготовленные системы здравоохранения» в слаборазвитых странах.

Как писали Власти, в информационном обзоре Всемирной организации здравоохранения сообщалось, что новый штамм коронавируса более заразный и не поддается воздействию вакцины, но вызывает менее серьезные симптомы заболевания.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: вакцинация, Всемирная организация здравоохранения, штамм омикрон
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