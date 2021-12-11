Есть там, где еще не обнаружен: ВОЗ заявила о невероятной скорости распространения “Омикрон”
77 стран уже сообщили о случаях заражения новым штаммом коронавируса. Но он, вероятно, есть в большинстве стран, даже если его там еще не обнаружили.
Об этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус сказал на брифинге для СМИ, о чем сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.
По словам Гебреисуса, «Омикрон» распространяется темпами, «которых мы не видели ни у одного из предыдущих штаммов».
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«Мы обеспокоены тем, что люди считают «Омикрон» мягким», – отметил глава ВОЗ.
По его словам, мы «недооцениваем этот вирус». Даже если «Омикрон» действительно вызывает менее тяжелые формы заболевания, огромное количество случаев заражения «может сокрушить неподготовленные системы здравоохранения» в слаборазвитых странах.
Как писали Власти, в информационном обзоре Всемирной организации здравоохранения сообщалось, что новый штамм коронавируса более заразный и не поддается воздействию вакцины, но вызывает менее серьезные симптомы заболевания.