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Главная » Украина » Общество
10:04 15 Декабря 2021 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Авакова уволили из-за сына близкой Зеленскому женщины, – Богдан

Президент Владимир Зеленский отправил в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова из-за остановки полицейскими нардепа от “Слуги народа” Евгения Брагара.

богдан назвал причину отставки Авакова

Такую причину назвал в интервью Дмитрию Гордону экс-глава Офиса президента Андрей Богдан.

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“Есть такой нардеп Евгений Брагар, он сын какой-то близкой Зеленскому женщины. Няни его детей, или что-то вроде того. Именно после истории с тем, что полиция остановила автомобиль Брагара, Авакова решили уволить”, – рассказал Богдан.

Напомним, Евгений Брагар стал известен после того, как в эфире одного из телеканалов предложил украинцам продавать собак, чтобы заплатить за коммуналку.

Кроме того, 3 июля в Дарницком районе Киева патрульная полиция остановила автомобиль Toyota Camry, за рулем которого сидел Брагар. Остановили народного избранника за не подсвеченный государственный номер автомобиля. Однако во время проверки полиция заподозрила, что водитель находится в наркотическом опьянении и предложили ему пройти медицинское обследование. Правоохранители отобрали водительское удостоверение Брагара.

Однако через несколько дней нардеп вернул себе права через суд после того, как новая экспертиза подтвердила отсутствие в его организме наркотиков. На остановивших его полицейских Брагар написал заявление в ГБР.

Евгению Брагару 27 лет, в Верховную Раду он прошел как 76 номер в списке партии “Слуга народа”. На момент попадания в парламент был аспирантом в КНУ имени Шевченко.

Как сообщали Власти, бывший глава Офиса президенту Андрей Богдан рассказал, что народные депутаты от «Слуги народа» получают тысячи долларов в конвертах за «правильные» голосования в Верховной Раде.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Арсен Аваков, Владимир Зеленский, Андрей Богдан
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