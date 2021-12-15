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12:26 15 Декабря 2021 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Бустерной вакцинации недостаточно, чтобы предотвратить распространение “Омикрон”, – глава ВОЗ

Новые данные свидетельствуют о снижении эффективности вакцин против тяжелых форм заболевания и смерти от COVID-19.

Вакцинация эффективна, когда используется для защиты тех, кто подвергается наибольшему риску.

Об этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус сказал на брифинге для СМИ, о чем сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

«Появление «Омикрон» побудило некоторые страны начать программы ревакцинации всего взрослого населения, хотя у нас нет доказательств эффективности бустерных прививок против этого штамма», – сказал генсек ВОЗ.

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Но, по его словам, одни лишь вакцины «не выведут ни одну страну из этого кризиса».

«Даже если «Омикрон» действительно вызывает менее тяжелые формы заболевания, огромное количество случаев заражения может сокрушить неподготовленные системы здравоохранения», – отметил глава ВОЗ.

По его мнению, все страны «могут и должны» предотвратить распространение штамма «Омикрон» с помощью «мер, которые работают сегодня» – вакцинация не отменяет ношение масок, социального дистанцирования, соблюдения мер гигиены.

По словам главы ВОЗ, вакцинация эффективна, когда используется для защиты тех, кто подвергается наибольшему риску.

«Введение дополнительных доз людям из группы высокого риска может спасти больше жизней, чем введение первичных доз людям из группы низкого риска», – сказал Тедрос Гебреисус.

Как писали ранее Власти, эксперт ВОЗ заявила, что одной лишь вакцинации для прекращения пандемии недостаточно – вакцины предотвращают госпитализацию и смерть, но они не предотвращают заражение.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: вакцинация, Всемирная организация здравоохранения, штамм омикрон
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