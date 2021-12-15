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Главная » Мир » Общество
13:38 15 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Мы не против бустерной вакцинации – мы против несправедливости, – глава ВОЗ

Между странами по-прежнему существует значительный разрыв в показателях вакцинации, что не позволяет говорит о скорой победе на пандемией.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус.

Об этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус сказал на брифинге для СМИ, о чем сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Он подчеркнул, что ВОЗ не против бустерной вакцинации – «мы против несправедливости». Между странами по-прежнему существует значительный разрыв в показателях вакцинации: 41 страна до сих пор не смогла вакцинировать 10% своего населения, а 98 стран не смогли вакцинировать 40%.

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По мнению генсека ВОЗ, вакцинация эффективна, когда используется для защиты тех, кто подвергается наибольшему риску.

«Введение дополнительных доз людям из группы высокого риска может спасти больше жизней, чем введение первичных доз людям из группы низкого риска», – сказал он.

По его словам, приоритетом в каждой стране и во всем мире должна быть «защита наименее защищенных, а не наиболее защищенных».

«Если мы покончим с несправедливостью, мы положим конец пандемии. Если мы позволим несправедливости продолжаться, мы позволим пандемии продолжаться», – подытожил Тедрос Гебреисус.

Как ранее писали  Власти, лаборатории из ЮАР, Германии и Швеции, изучавшие реакцию переболевших и вакцинированных, сообщили, что «Омикрон» значительно слабее нейтрализуется антителами.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: вакцинация, Всемирная организация здравоохранения, штамм омикрон
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