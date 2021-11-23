В Днепре BMW влетело в маршрутку: шесть пострадавших
В результате столкновения «BMW X5″ и маршрутки пострадало 6 человек.
Об этом сообщает Днепровское районное управление полиции.
14 декабря в Днепре на улице Криворожское Шоссе произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса «Mercedes Benz» и автомобиля «BMW X5″.
57-летний водитель автомобиля «BMW X5″ во время поворота налево не пропустил двигающеюся во встречном направлении маршрутку и допустил с ней столкновение.
В результате аварии пострадали шесть человек, включая водителя «BMW X5″.
Пять пострадавших находились в маршрутке, все они получили повреждения разной степени тяжести.
По факту ДТП открыто уголовное производство. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, продолжается досудебное следствие.
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