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11:27 15 Декабря 2021 Просмотров 69   КомментариевКомментарии

В Днепре BMW влетело в маршрутку: шесть пострадавших

В результате столкновения «BMW X5″ и маршрутки пострадало 6 человек.

Пять пострадавших находились в маршрутке, все они получили повреждения разной степени тяжести

Об этом сообщает Днепровское районное управление полиции.

14 декабря в Днепре на улице Криворожское Шоссе произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса «Mercedes Benz» и автомобиля «BMW X5″.

57-летний водитель автомобиля «BMW X5″ во время поворота налево не пропустил двигающеюся во встречном направлении маршрутку и допустил с ней столкновение.

В результате аварии пострадали шесть человек, включая водителя «BMW X5″.

BMW X5 после столкновения с маршруткой

Пять пострадавших находились в маршрутке, все они получили повреждения разной степени тяжести.

По факту ДТП открыто уголовное производство. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, продолжается досудебное следствие.

Как ранее сообщали Власти, полиция раскрыла подробности масштабного ДТП в Луцке.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: маршрутка, днепр, дтп
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