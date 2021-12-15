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11:52 15 Декабря 2021 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

Николай Тищенко может стать премьер-министром, – Андрей Богдан

В интервью Дмитрию Гордону Андрей Богдан заявил, что заместителя главы фракции «Слуга народа» Николая Тищенко пора назначить премьер-министром.

В интервью Дмитрию Гордону Андрей Богдан заявил, что заместителя главы фракции «Слуга народа» Николая Тищенко пора назначить премьер-министром.

Экс-глава ОП рассказал интересную деталь: Зеленский неоднократно заявлял, что Тищенко единственный, кто его защищает. Кроме этого, нардеп рассматривается на должность главы правительства Украины.

По словам Богдана, в Офисе Президента идет настоящая борьба между кандидатами в премьеры. Помимо Тищенко на этот пост претендует Алексей Чернышов. Также Богдан добавил, что не против занять должность и Александр Кубраков.

Напомним, ранее Андрей Богдан назвал Николая Тищенко самым близким человеком Зеленского, к мнению которого президент прислушивается.

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