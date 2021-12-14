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Главная » Украина » Происшествия
14:10 15 Декабря 2021 Просмотров 65   КомментариевКомментарии

В Украине мошенники придумали новый способ выманить деньги под предлогом COVID-выплаты

В Украине активизировались мошенники, которые под прикрытием программы «еПоддержка» выманивают деньги у доверчивых граждан.

Пример сообщения от мошенников

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

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Правоохранители предупреждают о мошенниках, которые активизировались после введение правительством программы по получению выплат «еПоддержка».

Неизвестные рассылают сообщения якобы от имени правительства, предлагая перейти по ссылке и заполнить анкету, для получения 1000 грн.

В последствии используя персональные данные с заполненной анкеты мошенники снимают средства с банковских счетов.

Так, жертвой мошенников стала 31-летняя винничанка – женщина выполнила все условия аферистов, предоставив им доступ к снятию средств со своей банковской карты. Таким образом, потерпевшая потеряла более 60 тысяч гривен.

Полицейские призывают граждан быть осмотрительными и не доверять сообщениям, в которых мошенники просят отправить номера карт и другие персональные данные, якобы необходимые для выплаты средств на банковские счета. В частности, срок действия карты и CVV-код с обратной стороны.

Людям начали приходить такие сообщения

В полиции также напомнили, что программа «еПоддержка» еще не начала действовать, выплаты на данный момент не производятся.

Кроме того, средства будут перечисленны на виртуальную карту, а приложение «Дия» уведомит пользователя об этом самостоятельно, как только это произойдет.

Как ранее сообщали Власти, тысяча за вакцинацию: Приватбанк предупредил о новой схеме мошенничества.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: полиция, мошенники, тысяча Зеленского
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