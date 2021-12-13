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Главная » Украина » Общество
13:16 15 Декабря 2021 Просмотров 94   КомментариевКомментарии

В Украине продлили карантин до 31 марта 2022 года

Кабинет министров решил продлить адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года.

Денис Шмыгаль сообщил о продлении адаптивного карантина

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на  заседании правительства.

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«Для того, чтобы максимально противодействовать пандемии и защитить здоровье людей, правительство продлевает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года», – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что все карантинные требования по доступу к публичным местам остаются в силе: наличие COVID-сертификата, ношение масок и соблюдение дистанции.

Как сообщали Власти,  15 декабря с 00:00 на территории Винницкой и Хмельницкой областей начали действовать правила “желтой” карантинной зоны.

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Тэги: Кабмин, карантин, денис шмыгаль
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