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13:16 15 Декабря 2021 94 Комментарии
В Украине продлили карантин до 31 марта 2022 года
Кабинет министров решил продлить адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года.
Денис Шмыгаль сообщил о продлении адаптивного карантина
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
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«Для того, чтобы максимально противодействовать пандемии и защитить здоровье людей, правительство продлевает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года», – сказал Шмыгаль.
Он добавил, что все карантинные требования по доступу к публичным местам остаются в силе: наличие COVID-сертификата, ношение масок и соблюдение дистанции.
Как сообщали Власти, 15 декабря с 00:00 на территории Винницкой и Хмельницкой областей начали действовать правила “желтой” карантинной зоны.
Тэги: Кабмин, карантин, денис шмыгаль
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