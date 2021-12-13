В Украине продлили карантин до 31 марта 2022 года

Кабинет министров решил продлить адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

«Для того, чтобы максимально противодействовать пандемии и защитить здоровье людей, правительство продлевает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года», – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что все карантинные требования по доступу к публичным местам остаются в силе: наличие COVID-сертификата, ношение масок и соблюдение дистанции.

Как сообщали Власти, 15 декабря с 00:00 на территории Винницкой и Хмельницкой областей начали действовать правила “желтой” карантинной зоны.