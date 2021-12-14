В Италии продлили чрезвычайное положение из-за COVID-19
Италия продлила чрезвычайное положение до 31 марта на фоне опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».
Об этом сообщает The Guardian.
Чрезвычайное положение, введенное в январе 2020 года, наделяет центральное правительство более широкими полномочиями. Срок его действия истекает в конце декабря.
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Министерство здравоохранения Италии также приняло решение, что с 16 декабря по 31 января все въезжающие из стран ЕС должны пройти тест. Те, кто не был вакцинирован, также должны пройти пятидневный карантин по прибытии.
Число ежедневных случаев заражения коронавирусом в Италии неуклонно растет: во вторник было зарегистрировано 20677 новых случаев заболевания и 120 смертей.
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) сообщил, что на данный момент в Италии 27 подтвержденных случаев заражения штаммом «Омикрон».
С февраля 2020 года в Италии зарегистрировано 135049 смертей, связанных с COVID-19 – по этому показателю Италия занимает в Европе второе место после Великобритании.
Ранее Власти писали, что в Италии одобрили вакцинацию детей в возрасте 5-11 лет вакциной Pfizer.