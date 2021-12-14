60 тысяч в сутки: в Великобритании новый рекорд заражения COVID-19
Великобритания сообщила во вторник о 59610 новых случаях заболевания, что является самым высоким показателем с начала января.
Об этом сообщает Reuters.
Число пациентов, госпитализированных в период с 4 по 10 декабря, также увеличилось – 5925 человек, что на 10% больше по сравнению с предыдущей неделей.
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По оценкам британских медиков, в лондонских больницах половина всех тяжелобольных пациентов – те, кто заразился новым штаммом коронавируса «Омикрон».
Кроме того, за минувшие сутки медики зафиксировали 150 смертей из-за коронавирусом, в результате чего общее число умерших от этого заболевания в стране составило 146627.
Ранее Власти писали, что «Омикрон» стал доминирующим штаммом в Лондоне.