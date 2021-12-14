60 тысяч в сутки: в Великобритании новый рекорд заражения COVID-19

Великобритания сообщила во вторник о 59610 новых случаях заболевания, что является самым высоким показателем с начала января.

Больница Святого Томаса в Лондоне.



Об этом сообщает Reuters.

Число пациентов, госпитализированных в период с 4 по 10 декабря, также увеличилось – 5925 человек, что на 10% больше по сравнению с предыдущей неделей.

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По оценкам британских медиков, в лондонских больницах половина всех тяжелобольных пациентов – те, кто заразился новым штаммом коронавируса «Омикрон».

Кроме того, за минувшие сутки медики зафиксировали 150 смертей из-за коронавирусом, в результате чего общее число умерших от этого заболевания в стране составило 146627.

Ранее Власти писали, что «Омикрон» стал доминирующим штаммом в Лондоне.

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Тэги: Великобритания, коронавирус, пандемия COVID-19