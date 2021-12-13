“Омикрон” и “Дельта” могут передаваться одновременно, в результате появится более опасный вариант, – ученые

Большое количество случаев заражения обоими штаммами в Великобритании делают процесс «рекомбинации» все более вероятным.

В Великобритании подтверждено 4713 случаев заражения новым штаммом коронавируса.



Об этом заявил доктор Пол Бертон, главный врач компании-производителя вакцин Moderna, выступая перед депутатами из комитета по науке и технологиям Палаты общин британского парламента, сообщает Daily Mail.

Доктор Бертон сообщил, что наличие двух штаммов, циркулирующих вместе в одной стране, повышает риск того, что они обменяются генами и создают новый, более опасный вариант.

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«Есть данные, были некоторые статьи, опубликованные ранее в Южной Африке, когда люди – и, конечно, люди с ослабленным иммунитетом – могут быть носителями обоих вирусов. Такое возможно и здесь, особенно с учетом количества заражений, которые мы наблюдаем», – отметил он.

Как говорят эксперты, обмен генами – это явление в науке называется «рекомбинацией» – требует специфических условий и совпадения многих случайностей. На сегодняшний день зарегистрировано три штамма коронавируса, появившихся в результате слияния двух других. Но ни один из них не привел к еще большей вспышке эпидемии или появлению более опасного штамма вируса.

Считается, что «Омикрон» возник у человека с ослабленным иммунитетом, что позволило вирусу несколько раз мутировать.

Как писали Власти, Великобритания сообщила во вторник, 14 декабря, о 59610 новых случаях заболевания COVID-19, что является самым высоким показателем с начала января.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: коронавирус, штамм дельта, штамм омикрон