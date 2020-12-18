В Харькове поставят памятник Кернесу
Памятник установят на месте захоронения Геннадия Кернеса на городском кладбище №2.
Об этом сообщается на официальном сайте Харьковского городского совета.
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Умершему мэру Харькова Геннадию Кернесу установят памятник на городском кладбище №2, где он похоронен.
Памятником занимается скульптор Александр Ридный. По задумке автора Кернес будет изображен идущим, а сам монумент будет передавать характер бывшего харьковского мэра.
«Было несколько вариантов, и выбрать один из них – сложная задача, потому что Геннадий Адольфович был многогранной личностью. Каждый из рассматриваемых мы проектов имеет право на жизнь. Памятник должен быть динамичным, ведь суть Геннадия Адольфовича – постоянное движение, работа, преобразование. Поэтому мы выбрали тот монумент, который отвечает его характеру», — рассказал нынешний мэр Харькова Игорь Терехов.
Сначала памятник изготовят в глине, чтобы при необходимости внести коррективы.
Как ранее сообщали Власти, сына Кернеса хотят назначить первым замглавы Харьковского облсовета.