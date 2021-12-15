Польша и Италия ужесточили правила въезда: что теперь нужно

Желающие посетить Италию и Польшу украинцы столкнутся с новыми правилами въезда, которые были введены из-за карантина.

Европейские страны ужесточают правила въезда из-за коронавируса



Так, в Польше из-за роста смертности от коронавируса объявили о новых карантинных ограничениях. Как сообщает «The Guardian», правительство Польши ограничило количество людей, которым разрешено находиться в ресторанах, отелях и театрах.

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Кроме того, прибывающие в Польшу граждане из-за пределов Шенгенской зоны свободного проезда ЕС, должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус который был сделан за 24 часа до пересечения границы.

Правила въезда также ужесточила и Италия. Как сообщает «Corriere della Sera», ограничения коснуться даже вакцинированных граждан Евросоюза.

Тест на коронавирус станет обязательным при въезде в страну с территории ЕС, а для тех кто не прошел вакцинацию кроме теста станет обязательной самоизоляция в течение пяти дней. Тест на антиген нужно будет сделать за 24 часа до въезда, а ПЦР-тест не более, чем за 48 часов.

Для всех кто въезжает в Италию из третьих стран будет обязательна 10-дневный карантин. Для вакцинированных станет обязательно наличие ПЦР-теста, который сделан максимум за 72 часа до въезда, или антиген-тест, сделанный не более 24 часов назад.

Как ранее сообщали Власти, Украина ужесточила правила въезда в связи с распространением штамма «Омикрон».

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: ес, Италия, мелитополь, правила вхезда