НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
23:05 15 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Названы два необычных симптома штамма “Омикрон”

Ранее считалось, что три основных симптома COVID-19 – кашель, высокая температура и потеря вкуса или обоняния. У нового штамма – два новых.

Многие люди, заразившиеся новым штаммом коронавируса, думали, что у них обычная простуда.

Об этом сообщает The Sun.

Эксперты говорят, что у пациентов, заразившихся штаммом «Омикрон», наблюдались боли в пояснице и першение в горле.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Это означает, что многие люди могли и не понять, чем они заболели: першение в горле является также симптомом простуды, а боль в спине – явление обычное, на которое часто обращают внимания.

Также пациенты с положительным результатом теста на «Омикрон» рассказывали, что по ночам испытывали избыточное потоотделение.

Медики в Великобритании уверяют, что лучший способ защитить себя от «Омикрона» – это сделать ревакцинацию. Любые две прививки плюс бустер Pfizer обеспечивают до 75% защиты, отмечает издание.

Ранее Власти писали, что новый штамм коронавируса более заразный и не поддается воздействию вакцины, но вызывает менее серьезные симптомы заболевания.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: пандемия COVID-19, штамм дельта, штамм омикрон, симптомы COVID-19
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
15.12.2021 20:07
“Омикрон” и “Дельта” могут передаваться одновременно, в результате появится более опасный вариант, – ученые
ТОР
14.12.2021 19:19
«Омикрон» стал доминирующим штаммом в Лондоне
ТОР
13.12.2021 09:21
“Омикрон” заразнее “Дельты”, но переносится легче, – ВОЗ
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Невероятно: земной космический корабль впервые «коснулся» Солнца. Видео

21:36 Мир

Житель Мукачево получил внедорожник за прививку от COVID-19

14:22 Украина

В Гонконге горит Всемирный торговый центр: более 300 человек оказались в ловушке на крыше

10:56 Мир

В Великобритании нашли останки первого распятого в Европе человека

00:14 Мир

И.о. главы ГФС Михаил Титарчук заблокировал работу предприятий, чтобы собрать «дань» для власти – СМИ

17:43 Украина

Был зам – нет зама: Арахамия отреагировал на российский паспорт Гогилашвили

12:17 Украина

Буковель или Корвалол: соцсети отреагировали мемами на лекарства за «тысячу Зеленского»

11:27 Украина

СМИ: В Кремле задумались о последствиях войны с Украиной

09:58 Украина

Путин поговорил с Джонсоном об Украине: в Москве услышали одно, в Лондоне – другое

09:15 Мир

Несся 120 км/ч: полиция раскрыла подробности масштабного ДТП в Луцке

07:21 Украина

“Загадочная женщина” в гробнице фараона в Египте поставила археологов в тупик

00:38 Мир

Новости | NetGameSlots.com