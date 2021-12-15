Названы два необычных симптома штамма “Омикрон”

Ранее считалось, что три основных симптома COVID-19 – кашель, высокая температура и потеря вкуса или обоняния. У нового штамма – два новых.

Многие люди, заразившиеся новым штаммом коронавируса, думали, что у них обычная простуда.



Об этом сообщает The Sun.

Эксперты говорят, что у пациентов, заразившихся штаммом «Омикрон», наблюдались боли в пояснице и першение в горле.

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Это означает, что многие люди могли и не понять, чем они заболели: першение в горле является также симптомом простуды, а боль в спине – явление обычное, на которое часто обращают внимания.

Также пациенты с положительным результатом теста на «Омикрон» рассказывали, что по ночам испытывали избыточное потоотделение.

Медики в Великобритании уверяют, что лучший способ защитить себя от «Омикрона» – это сделать ревакцинацию. Любые две прививки плюс бустер Pfizer обеспечивают до 75% защиты, отмечает издание.

Ранее Власти писали, что новый штамм коронавируса более заразный и не поддается воздействию вакцины, но вызывает менее серьезные симптомы заболевания.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: пандемия COVID-19, штамм дельта, штамм омикрон, симптомы COVID-19