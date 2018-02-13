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Главная » Мир » Происшествия
15:45 15 Декабря 2021 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Россия обвинила единственного аккредитованного там украинского журналиста Цимбалюка в экстремизме

В России обвинили единственного аккредитованного украинского журналиста в экстремизме.

Роман Цимбалюк

Об этом сообщил адвокат журналиста.

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Корреспондент УНИАН в Москве и единственный аккредитированный украинский журналист в России Роман Цимбалюк обвиняется в экстремизме. По словам самого адвоката Цимбалюка российские власти хотят возбудить на него несколько административных дел.

«Грань между «административным» экстремизмом и «уголовным» весьма тонкая и во многом зависит от экспертов, качество работы которых в делах с политическим интересом власти очень предсказуемо. Многие эксперты считают что эти статьи неконкретные, расплывчатые и «резиновые», т.е. позволяющие натягивать норму на любые обстоятельства», — пишет у себя в Facebook адвокат Цимбалюка.

Адвокат журналиста считает, «атака» на журналиста была согласованной, так как недавно российские СМИ начали рассказывать о том, что Цимбалюк является украинским шпионом.

Таким образом Россия фактически осуществляет давление на иностранного журналиста, лишая его права на свободу выражения мнения и осуществление профессиональной деятельности.

Журналист намерен обращаться в независимые международные судебные инстанции.

В МИД Украины прокомментировали эту информацию.

«Российские власти продолжают выжигать медийную среду в России, клеймя невыгодных ей журналистов и СМИ «экстремистами» и «иностранными агентами». МИД и посольство в Москве на связи с Романом Цимбалюком. Как украинский гражданин он будет пользоваться нашей полной поддержкой», – написал в твиттере спикер МИД Украины Олег Николенко.

Как ранее сообщали Власти, Разжигает ненависть к россиянам: украинского журналиста Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, экстремизм, журналист, Роман Цимбалюк
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