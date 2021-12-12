НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
17:02 15 Декабря 2021 Просмотров 47   КомментариевКомментарии

В Николаевской области водитель сбил на “зебре” женщину с ребенком и скрылся

Полиция разыскала водителя, который скрылся после того как сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе.

Автомобиль виновника ДТП

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Вечером 13 декабря в районе с. Мешково-Погорелово Николаевского района водитель автомобиля Opel Astra, двигаясь по автодороге Н-11 «Днепр-Николаев», на пешеходном переходе совершил наезд на 35-летнюю женщину и ее 10-летнюю дочь, после чего скрылся.

В результате аварии девочку пришлось госпитализировать, а женщине оказали помощь и назначили амбулаторное лечение.

Место происшествия

Спустя некоторое время правоохранители установили личность виновника ДТП, им оказался 28-летний житель Нового Буга.

Открыто уголовное производство, продолжается расследование.

Как ранее сообщали Власти, в Нежине мусоровоз насмерть сбил девочку возле мусорного контейнера.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: дтп, авария, Николаевская область
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
12.12.2021 15:46
На Николаевщине столкнулось два грузовика – есть погибший
ТОР
09.12.2021 11:13
На Тернопольщине маршрутка столкнулась с легковушкой: 9 пострадавших
ТОР
22.11.2021 11:30
На Закарпатье легковушка влетела в микроавтобус: трое погибших
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Житель Мукачево получил внедорожник за прививку от COVID-19

14:22 Украина

В Гонконге горит Всемирный торговый центр: более 300 человек оказались в ловушке на крыше

10:56 Мир

В Великобритании нашли останки первого распятого в Европе человека

00:14 Мир

И.о. главы ГФС Михаил Титарчук заблокировал работу предприятий, чтобы собрать «дань» для власти – СМИ

17:43 Украина

Был зам – нет зама: Арахамия отреагировал на российский паспорт Гогилашвили

12:17 Украина

Буковель или Корвалол: соцсети отреагировали мемами на лекарства за «тысячу Зеленского»

11:27 Украина

СМИ: В Кремле задумались о последствиях войны с Украиной

09:58 Украина

Путин поговорил с Джонсоном об Украине: в Москве услышали одно, в Лондоне – другое

09:15 Мир

Несся 120 км/ч: полиция раскрыла подробности масштабного ДТП в Луцке

07:21 Украина

“Загадочная женщина” в гробнице фараона в Египте поставила археологов в тупик

00:38 Мир

В США пенсионерка третий раз за три года сорвала джекпот

22:15 Мир

Новости | NetGameSlots.com