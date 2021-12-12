В Николаевской области водитель сбил на “зебре” женщину с ребенком и скрылся
Полиция разыскала водителя, который скрылся после того как сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе.
Об этом сообщает полиция Николаевской области.
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Вечером 13 декабря в районе с. Мешково-Погорелово Николаевского района водитель автомобиля Opel Astra, двигаясь по автодороге Н-11 «Днепр-Николаев», на пешеходном переходе совершил наезд на 35-летнюю женщину и ее 10-летнюю дочь, после чего скрылся.
В результате аварии девочку пришлось госпитализировать, а женщине оказали помощь и назначили амбулаторное лечение.
Спустя некоторое время правоохранители установили личность виновника ДТП, им оказался 28-летний житель Нового Буга.
Открыто уголовное производство, продолжается расследование.
Как ранее сообщали Власти, в Нежине мусоровоз насмерть сбил девочку возле мусорного контейнера.