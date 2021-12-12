В Николаевской области водитель сбил на “зебре” женщину с ребенком и скрылся

Полиция разыскала водителя, который скрылся после того как сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе.

Автомобиль виновника ДТП



Об этом сообщает полиция Николаевской области.

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Вечером 13 декабря в районе с. Мешково-Погорелово Николаевского района водитель автомобиля Opel Astra, двигаясь по автодороге Н-11 «Днепр-Николаев», на пешеходном переходе совершил наезд на 35-летнюю женщину и ее 10-летнюю дочь, после чего скрылся.

В результате аварии девочку пришлось госпитализировать, а женщине оказали помощь и назначили амбулаторное лечение.

Спустя некоторое время правоохранители установили личность виновника ДТП, им оказался 28-летний житель Нового Буга.

Открыто уголовное производство, продолжается расследование.

Как ранее сообщали Власти, в Нежине мусоровоз насмерть сбил девочку возле мусорного контейнера.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: дтп, авария, Николаевская область