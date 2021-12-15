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18:37 15 Декабря 2021 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Италия закрыла границы для украинцев

Италия приняла решение переместить Украину из списка D в список E, закрыв таким образом свои границы даже для вакцинированных украинцев.

Италия закрыла границы для граждан украины

Соответствующее распоряжение разместило издание Orizzonte Scuola. Речь идет тех, кто посещает Италию с “необязательной целью”.

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Ограничения будут действовать до 31 января 2022 года.

Исключение составляют граждане Украины, у которых есть вид на жительство в Италии, либо те, кто въезжает в Италию по подтвержденным мотивам работы, учебы, лечения или абсолютной необходимости.

В отдельных случаях, по решению итальянских компетентных органов и при наличии аргументированных оснований, может быть разрешен въезд в страну лиц, имеющих подтвержденные и стабильные личные отношения с гражданами Италии.

При въезде гражданам Украины из указанных выше категорий необходимо:

  • заполнить до прибытия онлайн форму санитарного контроля Passenger Locator Form;

  • предъявить справку (сертификат) о негативном результате ПЛР-тесте за 72 часа до прибытия или экспресс-тестирование (сделанный не более чем за 24 часа до приезда);

  • активировать процедуры надзора за здоровьем в медицинских учреждениях в соответствии с территорией проживания и пройти 10 дней самоизоляции, по окончании которой провести повторное тестирование для подтверждения негативного результата.

При этом запрещено въезжать в Италию гражданам, которые в течение последних 14 дней проживали или находились транзитом в ЮАР, Лесото, Ботсване, Зимбабве, Малави, Мозамбике, Намибии и Эсватин.

Как сообщали Власти, в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон» с 00:00 3 декабря на период действия карантина в Украине устанавливается запрет на въезд иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим из нескольких стран Африки.

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Тэги: Италия, covid-19
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