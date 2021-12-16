Зеленский познакомился с Шольцем: обсудили возможное членство Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский провел первую встречу с новым канцлером Германии Олафом Шольцом, на которой обсудил с ним возможное членство Украины в НАТО.

Зеленский встретился в Брюсселе с Шольцем



Об этом глава государства рассказал в своем Twitter.

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Встреча прошла на полях саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе. Зеленский написал, что рад знакомству с новым главой германского правительства.

«Ожидаю углубления сотрудничества Украины и Германии в сферах энергетики, безопасности и обороны. Также рассчитываю на поддержку евроатлантического курса Украины», – написал президент.

Он также пригласил Шольца посетить Украину.

Как сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский улетел с рабочим визитом в Брюссель, где проведет два дня, 15 и 16 декабря.

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