Зеленский познакомился с Шольцем: обсудили возможное членство Украины в НАТО
Президент Владимир Зеленский провел первую встречу с новым канцлером Германии Олафом Шольцом, на которой обсудил с ним возможное членство Украины в НАТО.
Об этом глава государства рассказал в своем Twitter.
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Встреча прошла на полях саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе. Зеленский написал, что рад знакомству с новым главой германского правительства.
«Ожидаю углубления сотрудничества Украины и Германии в сферах энергетики, безопасности и обороны. Также рассчитываю на поддержку евроатлантического курса Украины», – написал президент.
Он также пригласил Шольца посетить Украину.
Как сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский улетел с рабочим визитом в Брюссель, где проведет два дня, 15 и 16 декабря.