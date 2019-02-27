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Главная » Украина » Общество
10:27 16 Декабря 2021 Просмотров 95   КомментариевКомментарии

Порошенко ворвался в прямой эфир телеканала «Рада» и устроил скандал

Пятый президент Украины Пётр Порошенко ворвался в прямой эфир обновлённого телеканала «Рада», который вещал из студии на втором этаже парламента.

Порошенко ворвался в прямой эфир

Он раскритиковал его увеличенное финансирование, назвав это преступлением.

Порошенко сделал акцент на том, что на телеканал перешли многие журналисты из закрытого медиахолдинга Медведчука.

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Политик подчеркнул, что не против, чтоб они работали, но не боролись с оппозицией в угоду власти за государственные деньги.

Кроме того, Порошенко раскритиковал русскоязычное вещание гостелеканала «Дом», на которое тратится из бюджета около миллиарда гривен.

Напомним, обновленный парламентский телеканал запустили 15 декабря, и он сразу оказался в центре скандала.

Так, издание «Детектор медиа» обратило внимание, что на нем, кроме политтехнолога Владимира Петрова и ведущего Сергея Иванова, будут работать и бывшие ведущие «112 Украина» и ZIK, что видно из запущенного в сети проморолика.

Как сообщали Власти, пятый президент Украины Петр Порошенко продал корпоративные права на телеканалы «Прямой» и «5 канал» новому медиа-холдингу «Вільні медіа», который создали медийщики этих каналов.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Верховная Рада, Петр Порошенко
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