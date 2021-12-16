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11:24 16 Декабря 2021 Просмотров 66   КомментариевКомментарии

Украина закупит у Pfizer лекарство от коронавируса, – Ляшко

Pfizer поставит в Украину 300 тысяч курсов лекарства «Паксловид».

Лекарство помогает предотвратить появление осложнений и госпитализацию пациентов, которые лечатся на дому

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге МОЗ.

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Правительство Украины договорилось с фармакологической компанией Pfizer о закупке инновационного лекарства от коронавируса. «Паксловид» выпускается в виде таблеток и эффективен при амбулаторном лечении COVID-19.

Лекарство помогает предотвратить появление осложнений и госпитализацию пациентов, которые лечатся на дому.

«В ноябре 2021 года производитель этих лекарств, компания Pfizer объявила результаты клинических исследований. При назначении «Паксловида» в течение трех дней после появления симптомов COVID происходит сокращение госпитализаций или смертельных случаев на 89% и на 85%, если лечение начинать в течение пяти дней», — отметил министр.

По словам Ляшко, на данный момент существует договоренность о поставке 300 тысяч курсов препарата.

Как ранее сообщали Власти, Pfizer заявил о 89% эффективности таблеток от COVID-19.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: ляшко, моз, Pfizer, Паксловид
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