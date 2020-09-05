В Киеве раскрыли очаг ИГИЛ: среди членов группы несколько россиян
Сотрудники СБУ в Киеве прекратили деятельность ячейки ИГИЛ.
Об этом сообщает СБУ.
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В Киеве разоблачили деятельность одной из ячеек «Исламского государства». Руководил ячейкой один из лидеров ИГИЛ, который был депортирован из Украины в Грузию еще в 2020 году.
По предварительным данным в киевскую ячейку террористической организации входило 12 человек, 5 из которых являются гражданами РФ, однако находятся в розыске за преступления в разных странах.
Задержанные также причастны к финансированию боевиков, который в данный момент находятся на территории Ближнего Востока и осуществляют там террористическую деятельность.
В Киеве террористы рассредоточились по отдельным адресам разных районов города, чтобы не привлекать внимание.
Всего было проведено 11 обысков в разных домах и квартирах Киева. Во время обысков было обнаружено:
- оружие и патроны к нему;
- поддельные документы;
- средства связи.
Изъятые предметы направлены на экспертизу. Открыто уголовное производство, продолжается расследование. Сотрудники СБУ устанавливают лица, которые могли содействовать террористам в Киеве.
Как ранее сообщали Власти, ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт в Афганистане.