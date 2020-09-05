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11:40 16 Декабря 2021 Просмотров 68   КомментариевКомментарии

В Киеве раскрыли очаг ИГИЛ: среди членов группы несколько россиян

Сотрудники СБУ в Киеве прекратили деятельность ячейки ИГИЛ.

Террористы рассредоточились по отдельным адресам разных районов города

Об этом сообщает СБУ.

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В Киеве разоблачили деятельность одной из ячеек «Исламского государства». Руководил ячейкой один из лидеров ИГИЛ, который был депортирован из Украины в Грузию еще в 2020 году.

По предварительным данным в киевскую ячейку террористической организации входило 12 человек, 5 из которых являются гражданами РФ, однако находятся в розыске за преступления в разных странах.

5 задержанных являются гражданами РФ

Задержанные также причастны к финансированию боевиков, который в данный момент находятся на территории Ближнего Востока и осуществляют там террористическую деятельность.

В Киеве террористы рассредоточились по отдельным адресам разных районов города, чтобы не привлекать внимание.

Всего было проведено 11 обысков в разных домах и квартирах Киева. Во время обысков было обнаружено:

  • оружие и патроны к нему;
  • поддельные документы;
  • средства связи.

Изъятые во время обысков средства связи

Обнаруженное у террористов оружие

Изъятые предметы направлены на экспертизу. Открыто уголовное производство, продолжается расследование. Сотрудники СБУ устанавливают лица, которые могли содействовать террористам в Киеве.

Как ранее сообщали Власти, ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт в Афганистане.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Киев, СБУ, задержание, ИГИЛ
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