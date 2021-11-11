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12:14 16 Декабря 2021 16 Комментарии
Сын не узнал в гробу отца: в Энергодаре в морге перепутали покойников
В Энергодаре перепутали тела двух умерших.
Местные жители винят в произошедшем нового начальника морга
Об этом сообщает «EN news».
В Энергодаре на похоронах произошел казус – родственники покойника непосредственно перед погребением обнаружили что в гробу лежит не тот человек.
Похороны пришлось прервать, однако сотрудники морга отказались признавать ошибку. Они убеждали сына умершего, что его отец так изменился из-за коронавируса и реанимации.
Объяснив начальству морга, что мужчина умер не от коронавируса, спустя два часа сотрудники морга все-таки заменили тело покойника на кладбище и похороны продолжились.
Местные жители винят в произошедшем нового начальника морга.
Как ранее сообщали Власти, в Энергодаре газонокосильщика обстреляли из-за шума.
Тэги: похороны, энергодар, морг, покойник
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