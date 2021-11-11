Сын не узнал в гробу отца: в Энергодаре в морге перепутали покойников

В Энергодаре перепутали тела двух умерших.

Местные жители винят в произошедшем нового начальника морга



Об этом сообщает «EN news».

В Энергодаре на похоронах произошел казус – родственники покойника непосредственно перед погребением обнаружили что в гробу лежит не тот человек.

Похороны пришлось прервать, однако сотрудники морга отказались признавать ошибку. Они убеждали сына умершего, что его отец так изменился из-за коронавируса и реанимации.

Объяснив начальству морга, что мужчина умер не от коронавируса, спустя два часа сотрудники морга все-таки заменили тело покойника на кладбище и похороны продолжились.

Местные жители винят в произошедшем нового начальника морга.

Как ранее сообщали Власти, в Энергодаре газонокосильщика обстреляли из-за шума.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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