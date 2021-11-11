НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
12:14 16 Декабря 2021 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Сын не узнал в гробу отца: в Энергодаре в морге перепутали покойников

В Энергодаре перепутали тела двух умерших.

Местные жители винят в произошедшем нового начальника морга

Об этом сообщает «EN news».

В Энергодаре на похоронах произошел казус – родственники покойника непосредственно перед погребением обнаружили что в гробу лежит не тот человек.

Похороны пришлось прервать, однако сотрудники морга отказались признавать ошибку. Они убеждали сына умершего, что его отец так изменился из-за коронавируса и реанимации.

Объяснив начальству морга, что мужчина умер не от коронавируса, спустя два часа сотрудники морга все-таки заменили тело покойника на кладбище и похороны продолжились.

Местные жители винят в произошедшем нового начальника морга.

Как ранее сообщали Власти, в Энергодаре газонокосильщика обстреляли из-за шума.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: похороны, энергодар, морг, покойник
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
11.11.2021 21:09
Антивакцинаторам на заметку: в Полтаве показали жуткие кадры из COVID-реанимации и морга
ТОР
16.10.2021 03:53
Перепутали могилы: в России умершую женщину похоронили дважды
ТОР
24.10.2012 10:41
В Запорожье гроб с покойником два дня простоял возле подъезда
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Под руководством белорусских спецслужб: мигранты снова штурмовали границу и ранили польских военных

13:28 Мир

В Харькове такси столкнулось с легковушкой: пассажиры вылетели из салона

12:54 Украина

В Донецкой области депутат от “Слуги народа” выпрыгнул из окна на глазах у сына

07:12 Украина

Невероятно: земной космический корабль впервые «коснулся» Солнца. Видео

21:36 Мир

Ученые доказали бессилие двух популярных вакцин против “Омикрона”

19:09 Мир

Названы четыре страны Евросоюза, которые тормозят санкции против России

15:09 Мир

Житель Мукачево получил внедорожник за прививку от COVID-19

14:22 Украина

Во Львовской области на стадионе нашли тело женщины: названа причина смерти

12:37 Украина

В Гонконге горит Всемирный торговый центр: более 300 человек оказались в ловушке на крыше

10:56 Мир

В Великобритании нашли останки первого распятого в Европе человека

00:14 Мир

И.о. главы ГФС Михаил Титарчук заблокировал работу предприятий, чтобы собрать «дань» для власти – СМИ

17:43 Украина

Новости | NetGameSlots.com