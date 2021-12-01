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12:07 16 Декабря 2021 27 Комментарии
Генсек НАТО пригласил Россию на совещание альянса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости диалога России и Альянса и пригласил Москву на совещание.
Столтенберг заявил о необходимости диалога с Россией
Идею более тесного диалога Столтенберг озвучил на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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По его словам, альянс планирует пригласить РФ для участия в совещании с представителями стран-членов НАТО.
«Хотим пригласить Москву на совещание НАТО-Россия. Диалог нужен», – заявил Столтенберг.
Как сообщали Власти, Российская Федерация потребовала от НАТО официально отозвать обещание 13-летней давности о вступлении Украины.
Тэги: Россия, НАТО, Йенс Столтенберг
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