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12:54 16 Декабря 2021 Просмотров 402   КомментариевКомментарии

В Харькове такси столкнулось с легковушкой: пассажиры вылетели из салона

В Харькове произошло серьезное ДТП, пострадали два человека.

Виновник ДТП получил незначительные повреждения

Об этом сообщает Telegram-канал «СТО Харьков».

В Харькове на Белгородском Шоссе произошло серьезное ДТП. Автомобиль такси Bolt не уступил дорогу автомобилю «KIA», когда выезжал со второстепенной дороги.

От удара пассажиры такси вылетели с машины, их срочно госпитализировали прибывшие на место происшествия медики.

Место происшествия

Водитель такси "Bolt"

Сообщается, что виновник ДТП – иностранный студент, который уже был лишен прав за аналогичное нарушение. Сам он пострадал незначительно, медики перемотали ему голову бинтом, однако его самочувствие удовлетворительное.

Как ранее сообщали Власти, на Закарпатье микроавтобус влетел в гужевую подводу с людьми: двое погибших, водитель скрылся.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Харьков, дтп
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