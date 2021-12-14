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12:41 16 Декабря 2021 Просмотров 107   КомментариевКомментарии

Кремль заявил о готовности Путина к диалогу с Зеленским

Президент России Владимир Путин готов к прямому диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Путин открыт для диалога

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря главы кремля Дмитрия Пескова.

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“Ясности о возможности контакта Путина и Зеленского пока нет, но президент РФ открыт для диалога, ориентированного на достижение результатов”, – сказал Песков.

Как ранее сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности использовать любые форматы переговоров, чтобы прекратить войну на Донбассе, и желании встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Тэги: Владимир Зеленский, Владимир Путин
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