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12:41 16 Декабря 2021 107 Комментарии
Кремль заявил о готовности Путина к диалогу с Зеленским
Президент России Владимир Путин готов к прямому диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Путин открыт для диалога
Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря главы кремля Дмитрия Пескова.
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“Ясности о возможности контакта Путина и Зеленского пока нет, но президент РФ открыт для диалога, ориентированного на достижение результатов”, – сказал Песков.
Как ранее сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности использовать любые форматы переговоров, чтобы прекратить войну на Донбассе, и желании встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
Тэги: Владимир Зеленский, Владимир Путин
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