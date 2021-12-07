В Киеве масштабный пожар в многоэтажке. Видео
В Киеве в Соломенском районе на ул. Ушинского в квартире на 6-м этаже многоэтажки вспыхнул пожар.
Об этом сообщил Telegram-канал “Киев оперативный”.
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“Пылает квартира на 6-м этаже в многоквартирном жилом доме Ушинского, 40. На месте уже активно работают спасатели ГСЧС. Видно, что через дверь войти не удалось и потому огнеборцы должны использовать специальную пожарную лестницу”, – сказано в сообщении.
На месте также уже прибыли медики скорой помощи.
Пока информации о пострадавших нет.
Как сообщали Власти, в среду 15 декабря более 300 человек оказались в ловушке на крыше небоскреба в Гонконге после того, как в здании вспыхнул масштабный пожар.