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13:14 16 Декабря 2021 Просмотров 88   КомментариевКомментарии

В Киеве масштабный пожар в многоэтажке. Видео

В Киеве в Соломенском районе на ул. Ушинского в квартире на 6-м этаже многоэтажки вспыхнул пожар.

Пожар вспыхнул днем 16 декабря

Об этом сообщил Telegram-канал “Киев оперативный”.

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“Пылает квартира на 6-м этаже в многоквартирном жилом доме Ушинского, 40.  На месте уже активно работают спасатели ГСЧС. Видно, что через дверь войти не удалось и потому огнеборцы должны использовать специальную пожарную лестницу”, – сказано в сообщении.

На месте также уже прибыли медики скорой помощи.

Пока информации о пострадавших нет.

Как сообщали Власти, в среду 15 декабря более 300 человек оказались в ловушке на крыше небоскреба в Гонконге после того, как в здании вспыхнул масштабный пожар.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, пожар
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