В Киеве масштабный пожар в многоэтажке. Видео

В Киеве в Соломенском районе на ул. Ушинского в квартире на 6-м этаже многоэтажки вспыхнул пожар.

Пожар вспыхнул днем 16 декабря



Об этом сообщил Telegram-канал “Киев оперативный”.

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“Пылает квартира на 6-м этаже в многоквартирном жилом доме Ушинского, 40. На месте уже активно работают спасатели ГСЧС. Видно, что через дверь войти не удалось и потому огнеборцы должны использовать специальную пожарную лестницу”, – сказано в сообщении.

На месте также уже прибыли медики скорой помощи.

Пока информации о пострадавших нет.

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Как сообщали Власти, в среду 15 декабря более 300 человек оказались в ловушке на крыше небоскреба в Гонконге после того, как в здании вспыхнул масштабный пожар.

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