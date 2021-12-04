Кремль заявил о готовности к переговорам с НАТО в нейтральной стране

В России готовы незамедлительно начать переговоры с США о гарантиях безопасности.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков уже готов вылетать на переговоры



Об этом сообщает «Ведомсоти» со ссылкой пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

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Так, по словам Пескова, помощник президента РФ сообщил помощнику президента США о готовности начать переговоры о гарантиях безопасности между НАТО и РФ.

«Ушаков дал разъяснения по проектам двух документов, договора и соглашения, по гарантиям безопасности, которые были вчера по дипканалам в МИДе переданы американской стороне <…> Что очень важно, Ушаков довел до Салливана тезис о нашей готовности незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов», — заявил Песков.

Пресс-секретарь Путина отметил, что заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков уже готов вылетать на переговоры, если они будут проведены на территории любой нейтральной страны.

Как ранее сообщали Власти, Путин и Байден проведут новые переговоры.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, Путин, НАТО, США, переговоры, песков