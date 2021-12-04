НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
13:57 16 Декабря 2021 Просмотров 228   КомментариевКомментарии

Кремль заявил о готовности к переговорам с НАТО в нейтральной стране

В России готовы незамедлительно начать переговоры с США о гарантиях безопасности.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков уже готов вылетать на переговоры

Об этом сообщает «Ведомсоти» со ссылкой пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Так, по словам Пескова, помощник президента РФ сообщил помощнику президента США о готовности начать переговоры о гарантиях безопасности между НАТО и РФ.

«Ушаков дал разъяснения по проектам двух документов, договора и соглашения, по гарантиям безопасности, которые были вчера по дипканалам в МИДе переданы американской стороне <…> Что очень важно, Ушаков довел до Салливана тезис о нашей готовности незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов», — заявил Песков.

Пресс-секретарь Путина отметил, что заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков уже готов вылетать на переговоры, если они будут проведены на территории любой нейтральной страны.

Как ранее сообщали Власти, Путин и Байден проведут новые переговоры.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, Путин, НАТО, США, переговоры, песков
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
04.12.2021 20:15
Названа точная дата переговоров между Путиным и Байденом
ТОР
30.04.2021 15:30
РФ ждет предложений по встрече Зеленского и Путина
ТОР
27.02.2012 07:55
Путин в предвыборной статье обрушился на США и НАТО
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
У журналиста украли велосипед, когда он брал интервью у начальника полиции Киева

15:00 Украина

В Австралии ветер сдул надувной замок: пятеро детей погибли

14:22 Мир

Под Киевом на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. Видео

13:47 Украина

Под руководством белорусских спецслужб: мигранты снова штурмовали границу и ранили польских военных

13:28 Мир

В Харькове такси столкнулось с легковушкой: пассажиры вылетели из салона

12:54 Украина

Невероятно: земной космический корабль впервые «коснулся» Солнца. Видео

21:36 Мир

Названы четыре страны Евросоюза, которые тормозят санкции против России

15:09 Мир

Житель Мукачево получил внедорожник за прививку от COVID-19

14:22 Украина

В Гонконге горит Всемирный торговый центр: более 300 человек оказались в ловушке на крыше

10:56 Мир

В Великобритании нашли останки первого распятого в Европе человека

00:14 Мир

И.о. главы ГФС Михаил Титарчук заблокировал работу предприятий, чтобы собрать «дань» для власти – СМИ

17:43 Украина

Новости | NetGameSlots.com