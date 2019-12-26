«Свято наближається»: ученые доказали – живая елка в разы экологичней искусственной

Искусственная или натуральная елка? Если вы экологи, выберите последнее.

Живая или искусственная? Выберите экологичность



С ростом экологического сознания, которое влияет на все аспекты нашей жизни, возникает вопрос, что более рационально – использовать натуральные или искусственные рождественские елки. Департамент сельского хозяйства, продовольствия, окружающей среды и лесоводства Университета Флоренции (Италия) решил провести исследование и выяснить, и, по их мнению, ответ очевиден - естественно натуральная.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Или, если вы влюблены в свою пластиковую новогоднюю елку и любите удобство (и отсутствие иголок на ковре), которое она обеспечивает, то, по крайней мере, используйте ее в течение 37 лет. Именно столько времени потребуется, чтобы компенсировать выбросы углерода при его производстве.

Углеродный след искусственного дерева в 37 раз больше, чем у живого.

Результаты исследования показывают, что при производстве натурального дерева выделяется 0,522 кг CO2-эквивалента (эквивалент углекислого газа), в то время как искусственное дерево с такими же габаритными и эстетическими характеристиками производит 19,4 кг (CO2-экв.) Даже без учета транспортные этапы.

«Даже если предположить, что вы меняете натуральное дерево каждый год, искусственное дерево следует использовать повторно как минимум 37 раз, чтобы уравновесить воздействие с его органическим аналогом. Если естественное дерево использовать более одного года, разница в показателях воздействия на окружающую среду была бы еще более радикальной», – пояснил профессор Джакомо Голи, глава исследовательской группы.

Конечно, для того, чтобы повторно использовать рождественскую елку, нам придется покупать хвойные деревья в специальных лотках и горшках: у многих из нас может не быть места, возможности или знаний, чтобы заботиться о них до конца года, но при желании все это решается без проблем.

Ранее Власти писали, как экологи выяснили, что собаки тоже наносят вред окружающей среде.

Немного об авторе Анастасия Гузенко: Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.

Тэги: новогодняя елка, искусственная елка, экологичная елка