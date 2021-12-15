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Главная » Мир » Общество
20:15 16 Декабря 2021 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

“Омикрон” размножается в теле человека в 70 раз быстрее “Дельты”

В образцах тканей, взятых из бронхов, новый штамм коронавируса размножался примерно в 70 раз быстрее, чем его предшественник.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на результаты исследования, проведенного учеными из Университета Гонконга.

Исследование также показало, что в легочной ткани «Омикрон» развивался в 10 раз медленнее, что, как считают ученые, может быть индикатором того, что вызванное этим штаммом заболевание будет протекать в более легкой форме.

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Майкл Чан Чивай, руководивший исследованием, сказал, что эти результат следует интерпретировать с осторожностью, потому что тяжесть заболевание определяется не только скоростью репликации вируса, но и иммунным ответом человека.

«Вирус может вызвать более тяжелую форму заболевания и смерть, даже если сам вирус может быть менее патогенным», – отметил ученый.

Поэтому, по мнению ученого, общая угроза от варианта «Омикрон», вероятно, будет «очень значительной».

Ранее Власти писали, что «Омикрон» распространяется очень быстро – количество зараженных удваивается каждые два-три дня.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: коронавирус, штамм дельта, штамм омикрон
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