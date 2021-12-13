«Северный поток-2″ не сертифицируют в первом полугодии 2022 года

Федеральное сетевое агентство по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам Германии исключило сертификацию российского газопровода “Северный поток-2” в ближайшее время.

"Северный поток-2" простоит без работы еще много месяцев



Об этом сообщило Reuters со ссылкой на заявление главы регулятора Йохена Хоманна.

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«В первом полугодии 2022 года решений не будет», – сказал он.

Регулирующий орган сообщил, что операционная компания Nord Stream 2 начала процесс создания дочерней компании в Германии в соответствии с требованиями законодательства Германии.

Напомним, в ноябре регулятор приостановил процесс сертификации спорного трубопровода, заявив, что консорциум сначала должен создать дочернюю компанию в Германии.

Как сообщали Власти, министр иностранных дел в новом правительстве Германии Анналена Бербок заявила, что пока не видит оснований для запуска достроенного российского газопровода «Северный поток-2″.

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Тэги: Германия, Северный поток 2