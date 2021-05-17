В Великобритании мужчина случайно выбросил диск с биткоинами и привлек к поискам NASA

ИТ-специалист из Великобритании случайно выбросил жесткий диск с биткоинами стоимостью 340 миллионов фунтов стерлингов.

Суд остается непреклонным и не дает разрешение британцу на поиски жесткого диска на свалке



Об этом сообщает «Lenta.ru»

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36-летний Джеймс Хоуэллс из британского города Ньюпорт еще в 2013 году случайно выбросил жесткий диск с биткоинами на сумму, которая по нынешнему курсу составляет 340 миллионов фунтов стерлингов.

Осознав свою ошибку после стремительного роста цены на криптовалюту, Джеймс Хоуэллс принялся изучать аэрофотоснимки местной свалки, которые ему удалось получить благодаря специалистам из NASA.

Благодаря снимкам мужчина выделил участок площадью 200 квадратных метров и глубиной 15 метров, где может находиться жесткий диск с криптовалютой. Хоуэллс даже нашел потенциального инвестора, который мог бы помочь ему оплатить затратные поиски, однако британский суд ему отказался предоставить разрешение на их проведение. И это несмотря на то, что мужчина предлагал выплатить 55 миллионов фунтов стерлингов после того, как диск будет найден.

«Даже если бы мы могли одобрить его запрос, остается вопрос, кто компенсирует расходы, если жесткий диск не удастся найти, или он окажется поврежден до такой степени, что с него нельзя считать данные», — прокомментировала ситуацию одна из сотрудниц суда.

После отказа суда Хоуэллс обратился к экспертам по восстановлению данных, которые подтвердили, что восстановить данные с жесткого диска на свалке вполне посильная для них задача. Тем не менее суд остается непреклонным и не дает разрешение британцу на поиски жесткого диска на свалке.

Как ранее сообщали Власти, курс биткоина перевалил за 66000 долларов и установил новый рекорд.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Великобритания, биткоин, криптовалюта