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14:51 16 Декабря 2021 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

НАТО не пойдет на компромисс с Россией о праве Украины выбирать свой путь – Столтенберг

НАТО продолжит расширение и не планирует останавливаться даже вопреки возражениям России.

Йенс Столтенберг поддержал право Украины выбирать свой путь

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на  брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Он напомнил, что альянс уже принял в свой состав Черногорию и Северную Македонию, несмотря на протесты Москвы.

«Мы не пойдем на компромисс относительно права Украины выбирать свой путь, мы не пойдем на компромисс относительно права НАТО защищать и оборонять всех союзников по НАТО и компромисс относительно того, что НАТО имеет партнерство с Украиной, которое важно для Украины как суверенной нации и НАТО как альянса 30 демократий, который имеет право тесно сотрудничать с близким партерном, как Украина”, сказал генсек.

Он также добавил, что сотрудничество альянса с Украиной носит оборонный характер и не несет угрозу для России.

Как сообщали Власти, Кремль заявил о готовности к переговорам с НАТО о гарантиях безопасности в нейтральной стране.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: НАТО, Йенс Столтенберг
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