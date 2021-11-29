У журналиста украли велосипед, когда он брал интервью у начальника полиции Киева
В Киеве у журналиста украли велосипед из подъезда его дома, пока он находился в здании киевской полиции.
Об этом журналист Олег Черныш написал у себя в Facebook.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Так, по его словам, из подъезда его многоквартирного дома неизвестный украл велосипед, который стоял у стены за дверью. В этот момент журналист находился в здании Главного управления Национальной полиции в Киеве и общался с начальником киевской полиции.
Позже журналист уточнил, что велосипед был украден возле его квартиры, а не возле управления полиции, и не в тот момент, когда он находился в здании полиции, а скорее всего поздно вечером или рано утром.
Также журналист добавил, что правоохранители активно ведут поиски украденного велосипеда. По его словам, на месте происшествия работали эксперты-криминалисты.
Как ранее сообщали Власти, во Львове прямо на ходу вспыхнул электровелосипед.