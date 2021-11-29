У журналиста украли велосипед, когда он брал интервью у начальника полиции Киева

В Киеве у журналиста украли велосипед из подъезда его дома, пока он находился в здании киевской полиции.

Журналист на интервью с начальником полиции Киева



Об этом журналист Олег Черныш написал у себя в Facebook.

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Так, по его словам, из подъезда его многоквартирного дома неизвестный украл велосипед, который стоял у стены за дверью. В этот момент журналист находился в здании Главного управления Национальной полиции в Киеве и общался с начальником киевской полиции.

Позже журналист уточнил, что велосипед был украден возле его квартиры, а не возле управления полиции, и не в тот момент, когда он находился в здании полиции, а скорее всего поздно вечером или рано утром.

Также журналист добавил, что правоохранители активно ведут поиски украденного велосипеда. По его словам, на месте происшествия работали эксперты-криминалисты.

Как ранее сообщали Власти, во Львове прямо на ходу вспыхнул электровелосипед.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Киев, кража, полиция, велосипед, журналист