Парижское такси отказалось от автомобилей Tesla после инцидента с погибшим и 20 пострадавшими
Фирма G7 объявила, что на время расследования аварии, случившейся в субботу, 11 декабря, приостанавливает работу своего автопарка из 37 автомобилей Tesla Model 3.
Об этом сообщает BBC News.
Авария произошла поздно вечером на перекрестка в 13-м округе Парижа. Водитель вез свою семью в ресторан. Во время движения он потерял контроль над автомобилем и врезался в фургон, затем столкнулся с велосипедистом, потом сбил нескольких пешеходов.
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В общей сложности из-за аварии один человек погиб, еще 20 получили травмы, из них трое – тяжелые.
Водитель такси задержан. Прокуратура Парижа начала расследование по обвинению в непредумышленном убийстве и нанесении телесных повреждений.
Официальные власти утверждают, что авария произошла из-за технической неисправности автомобиля. Но представители Tesla заявили, что не обнаружили никаких доказательств технической неисправности электромобиля.
Сам же водитель сообщил, что автомобиль без видимой причины резко ускорился, а тормоза отказали.
Ранее Власти писали, что в США водитель во время движения поставил свою Tesla на автопилот и его машина врезалась сразу в два автомобиля.