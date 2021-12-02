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Главная » Мир » Общество
22:59 16 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Парижское такси отказалось от автомобилей Tesla после инцидента с погибшим и 20 пострадавшими

Фирма G7 объявила, что на время расследования аварии, случившейся в субботу, 11 декабря, приостанавливает работу своего автопарка из 37 автомобилей Tesla Model 3.

Авария с участием Tesla произошла 11 декабря в 13-м округе Парижа.

Об этом сообщает BBC News.

Авария произошла поздно вечером на перекрестка в 13-м округе Парижа. Водитель вез свою семью в ресторан. Во время движения он потерял контроль над автомобилем и врезался в фургон, затем столкнулся с велосипедистом, потом сбил нескольких пешеходов.

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В общей сложности из-за аварии один человек погиб, еще 20 получили травмы, из них трое – тяжелые.

Водитель такси задержан. Прокуратура Парижа начала расследование по обвинению в непредумышленном убийстве и нанесении телесных повреждений.

Официальные власти утверждают, что авария произошла из-за технической неисправности автомобиля. Но представители Tesla заявили, что не обнаружили никаких доказательств технической неисправности электромобиля.

Сам же водитель сообщил, что автомобиль без видимой причины резко ускорился, а тормоза отказали.

Ранее Власти писали, что в США водитель во время движения поставил свою Tesla на автопилот и его машина врезалась сразу в два автомобиля.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Париж, электромобиль, Tesla
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