Monobank начал выплаты тысячи за вакцинацию: кто получит первым

Monobank начал выплачивать тысячу гривен 16 декабря украинцам, которые зарегистрировались на получение средств за вакцинацию в тестовом режиме.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале один из основателей банка Олег Гороховский.

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«Около полумиллиона клиентов, подавших заявки на тестирование выплат в «Дії», получат деньги уже сегодня (если мы не устанем). С 20—21 декабря (окончание тестирования выплат в «Дія») будем зачислять средства мгновенно после одобрения заявки в «Дія», — пояснил он.

Также Гороховский отметил, что monobank будет присылать клиентам специальные предложения от партнеров, бизнесы которых участвуют в программе выплат.

Они сформированы таким образом, чтобы можно было использовать ровно тысячу гривен. Например сертификаты такого номинала на концерты и занятия в фитнес-клубах.

По данным Гроховского, в monobank уже открыли 1,3 миллиона карточек для получения выплат за вакцинацию.

Напомним, с января 2021 года люди старше 60 лет смогут потратить тысячу, полученную после полной вакцинации на приобретение лекарств.

С 13 декабря можно подавать заявки на выплату тысячи гривен за вакцинацию, получить же средства можно будет с 19 декабря.

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