Суд в Ростове признал присутствие российских войск на Донбассе: Кремлю пришлось оправдываться

Российский суд вынес приговор за махинации с поставками продуктов для российских военных на Донбассе.

Вскоре после огласки текст с сайта ростовского суда исчез



Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на решение суда, которое после огласки поспешили удалить, однако копию страницы с текстом приговора сохранили пользователи сети.

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В ноябре 2021 года ростовский суд вынес приговор местному чиновнику, который обвинялся в коррупции.

Согласно тексту приговора, заместитель регионального управляющего по военному питанию местной компании передал 90 тысяч рублей от своего начальника руководителю Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Южного военного округа.

Денежные средства предназначались для того, чтобы подполковник из Южного военного округа не препятствовал выполнению контракта компании на поставку питания для российских военных.

В противном случае офицер, как сказано в приговоре, «обещал срывать поставки в интересах военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в ДНР и ЛНР».

Из текста приговора также становится известно, что поставки питания для военных России осуществлялись как минимум в 2018 и 2019 году, а осенью 2018 года из-за задержки было испорчено продуктов питания на сумму около 30 миллионов рублей.

По словам обвиняемого доставка продуктов питания для российских военных осуществлялась по следующей схеме: на границе водители грузовика сдавали документы, снимали с машин номера и следовали по украинской территории «под охраной принимающей стороны».

По расчетам журналистов 1300 тонн продуктов питания могли бы накормить примерно 26 тысяч военных. Вполне вероятно, что поставкой продуктов для военных РФ занималась далеко не одна компания.

После публикации текста приговора и огласки в СМИ на эту информацию отреагировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он в очередной раз заявил, что российские военные «никогда не находились и не находятся в Донбассе», а текст приговора суда назвал ошибкой.

«Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст (приговора суда). Потому что это невозможно, никаких Вооружённых сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет. Вооружённые силы РФ есть на территории РФ», – заявил Песков.

Вскоре после огласки текст с сайта ростовского суда исчез, а в самом суде поспешили объясниться, что факт присутствия российских военных на Донбассе указан лишь со слов обвиняемого.

Как ранее сообщали Власти, Россия отправила на Донбасс новую группу саперов и диверсантов.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, Донбасс, ЛДНР, военные рф